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Spor

Atiker Konyaspor - Galatasaray: 2-2

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx) ATİKER KONYASPOR: Calgren (xx)- Skubic (xx), Moke (x) (Dk

02 Şubat 2018 01:28

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)
ATİKER KONYASPOR: Calgren (xx)- Skubic (xx), Moke (x) (Dk. 57 Filipovic x), Selim Ay (xx), Eren Albayrak (xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Jens Johsson (xx), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 57 Jahovic x), Mehdi Bourabia (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 79 Fofana x), Orkan Çınar (xx)
GALATASARAY: Eray İşcan (xx)- Linnes (xx), Koray Günter (xx), Serdar Aziz (xxx), Hakan Balta (xx) (Dk. 71 Latovlevici x), Donk (xx), Selçuk İnan (xxx), Belhanda (xx), Yasin Öztekin (xx) (Dk. 79 Rodrigues x), Eren Derdiyok (xx) (Dk. 63 Gomis x), Sinan Gümüş (xx)
GOLLER: Dk. 40 (KK) Linnes, Dk. 90+1 Jahovic (Atiker Konyaspor) - Dk. 50 Sinan Gümüş, Dk. 55 Serdar Aziz (Galatasaray)
SARI KART: Selim Ay (Atiker Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

10\'uncu dakikada Eren Albayrak\'ın ortasında, altıpas üzerinde topla buluşan Musa Araz\'ın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
12\'nci dakikada Linnes\'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eren Derdiyoduk\'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. 
31\'inci dakikada Eren Derdiyok\'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin Öztekin\'in şutunu kaleci Calgren kurtardı.
40\'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçti. Orkan Çınar\'ın ortasında, Eray İşcan\'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpas üzerinde bulunan Linnes\'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı 1-0\'lık Atiker Konyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.
50\'nci dakikada Belhanda\'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş\'ün sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
51\'inci dakikada Orkan Çınar\'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Amir Hadziahmetovic\'in şutu kaleci Eray İşcan\'da kaldı.
55\'inci dakikada Selçuk İnan\'ın kullandığı serbet vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Serdar Aziz\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
67\'nci dakikada Amir Hadziahmetovic\'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Jahovic\'in şutu, az farkla üstten auta çıktı.
73\'üncü dakikada Linnes\'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis\'in şert şutu, kaleci Calgren\'de kaldı.
75\'inci dakikada Jens Johsson\'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Skubic\'in kafa vuruşunda, kaleci Eray İşcan topu güçlükle kornere çeldi.
88\'inci dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Rodrigues\'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gomis\'in sert şutu az farkla auta çıktı.
90+1\'inci dakikada Selim Ay\'ın ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Jahovic\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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