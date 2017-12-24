Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor\'un maçın ilk 25 dakikasında son 3 yıla yakındır oynanan oyunu, kendilerine karşı oynadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi Atiker Konyaspor maçından galip ayrılıp devre arasına 35 puanla girmeyi hedeflediklerini hatırlattı.

Son döneminde yaklaşık 3 yıl Atiker Konyaspor\'u çalıştıran Kocaman, üstü kapalı olarak yeşil- beyazlı futbolculara öğrettiği taktiği, oyuncuların bu maçta kendilerine karşı kullandığını söyledi. Kocaman, \'\'Oyunun başlarında en büyük sıkıntımız rakip kaleci ve stoperlere doğru baskıyı götüremeyince, Konyaspor, 3 yıla yakın zamandır oynadığı, çok alışık olduğu oyunu bize karşı oynamaya başladı. Yer belirlediler, alan belirlediler, sağlıklı top oynamaya başladılar. 25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde yaratamamızla geçti. Oyunun kontrolü daha çok ortadaydı. İlk yarının ikinci bölümü baskımızı hissettirmeye başladık. Ancak ana problem şu oldu; Aatif\'in yanında Valbuena, daha fazla topla beraber dışarılara geldi ve topu üçüncü bölgeye getirmeye başladık. Ancak ceza sahası içinde sorunluyduk. İlk yarı belki bir tık düşük geçti\" dedi.

Konyaspor\'un ikinci yarıya daha saldırgan başladığını hatırlatan Kocaman, \"Sonra tam \'Oyunu dengeledik ve istediğimiz kıvama getirdik\' derken basit hatadan doğan gol geldi. Bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geriye attı. 70’inci dakikadan sonra tamamen ablukaya aldık ve net pozisyonlar yakaladık. Ama istediğimizi elde edemedik\" diye konuştu.

Bir gazetecinin \'Soldado ve Fernandao maç başında neden oyunda olmadı?\' sorusu üzerine Kocaman, şunları söyledi:

\'\'Belirgin bir neden yok. Bu tamamen kendi iç dünyamızda oyun kurmamızla ilgili bir olay. Sonuçta bir tercihti. Maçı 30 dakika, 60 dakika ve 90 dakikalık bölümlere ayırdığımızda, belki son 30 dakika diye kurgulamıştım ben kafamda. Tabii bu benim kurgulamamla olmuyor. Rakibin de önlemleri ve yapmak istedikleri var. Ama gerçek şu ki, bu gol bizi geriye itti.\'\'

\"Fatih Terim rakipler için iyi mi oldu, kötü mü oldu?\" sorusuna ise Kocaman, \'\'Hiçbir yanıtım yok\" dedi. Takımın son derece doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kocaman, \'\'Sezonun ikinci yarısı, bu düzenli oyunla, ısrarlı oyunla, hemen hemen bütün maçları alacağız.\'\'

\"Devre arasında oyuncu takviyesi olacak mı?\" şeklindeki soruya Kocaman, \'\'Tabii ki belirlediğimiz birtakım eksikler var. Takviye çok kolay bir şey değil. Tabii ki isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak ve mali akışı da doğru anlamda yapmak gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZDİLEK: \"SEZONU İLK 10\'DA BİTİRECEĞİZ\"

Konuşmasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 7 oyuncusunun sakat olduğunu ve hem UEFA, hem lig, hem de Türkiye Kupası\'nda mücadele ettiklerini hatırlattı. 9 haftadır kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Özdilek, \"9 haftadır kaybetmeyen ve son maçını kazanan bir rakibe karşı oynadık. Bunun yanında da bu kadar eksiğe rağmen yine sahaya çıkıp pozitif futbol oynamaya çalışan bir Konyaspor. Ortada, rölantide giden bir maç oldu. İkinci yarıya girerken ilk yarıda gördüğümüz eksikliklerimizi oyuncularımıza aktardık. Özellikle ilk devre rakibe gidişlerde biraz rakibe uzak kalarak rakibin biraz daha topa sahip olmasına izin verdik. İkinci yarı bunun tam tersi, biraz daha rakibe yakın oynayarak, oyunu daraltmaya çalıştık. Bu çerçevede golü de bulduk. Maç 1-0 biter diye düşünüyordum. Teori ve pratikte çalışmamıza, göstermemize rağmen Türkiye\'de duran topları en iyi kullanan rakibe karşı doğru pozisyonu almanız lazım. Gereksiz bir şekilde, oyuncuya uzak kalmaktan dolayı yediğimiz golle 1-1 oldu. 1-1\'den sonra 85\'te maçı bitirebilirdik; dönen top, peşinde Skubic\'in kaçırdığı golle. Akabinde maçı kaybedebilirdik. Maç çok geldi gitti. Mehdi Bourabia ve Jonsson\'un oyundan çıkması bir nevi dengemizi bozar gibi oldu. Giren arkadaşlar da iyi mücadeleleriyle bunu kapatmaya çalıştılar. Sonucunda 1-1 bitti. Bizim açımızdan 1 puan önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla geleceğe daha güvenle bakacağız\" dedi.

Ligin devre arasında takıma takviyeler yapılacağını ifade eden Özdilek, \'\'Eksikliklerimizi biliyoruz. Devre arasında takviyeler yapacağız. Bu takviyeler neticesinde Konyaspor hem oyunsal anlamda hem de puansal anlamda kendisini çok daha yukarılara taşıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu takımın, rakip kim olursa olsun kendi anlayışını rakibe hissetirmeye çalışan bir olgusu var. Eksikler giderildiğinde ikinci yarı daha iyi bir Konyaspor olacak. Yani sıralama anlamında, oyunsal anlamda demiyorum. Sıralama anlamında daha yukarıda olacağız. İlk 10 içerisinde bu ligi bitireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman\'ın açıklamaları

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