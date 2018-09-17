Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: 0-1

Tolga YANIK / KONYA (DHA)
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Olguncan (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Selim Ay (xx), Uğur Demirok (xx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xx), Jevtovic (xx) (Dk. 71 Hurtado x), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx) (Dk. 76 Traore x), Yatabere (xx), Jahovic (xx) (Dk. 66 Fofana x)
FENERBAHÇE: Harun Tekin (xxx) - Şener Özbayraklı (xx), Neustaedter (xx), Skrtel (xx), İsmail Köybaşı (xx) (Dk. 79 Isla x), Jailson (xx), Mehmet Topal (xx), Ayew (xx), Benzia (xxx) (Dk. 85 Frey x), Aatif (xx) (Dk. 61 Eljif Elmas xxx), Slimani (xx)
GOL: Dk. 67 Eljif Elmas (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor) - Harun Tekin (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci hafta müsabakasında Atiker Konyaspor, sahasında Fenerbahçe\'ye 1-0 mağlup oldu.
8\'inci dakikada sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Yatabare\'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali\'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24\'üncü dakikada Selim Ay\'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic\'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29\'uncu dakikada Fenerbahçe defansından seken topu önünde bulan Milosevic\'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut, direğe çarparak auta çıktı.
32\'nci dakikada kaleci Serkan Kırıntılı\'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Mehmet Topal\'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
37\'nci dakikada orta sahada Jonsson\'dan topu kapan Benzia\'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani\'nin şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.
44\'üncü dakikada Yatabare\'nin pasında ceza sahası içeresinde topla buluşan Johsson\'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58\'inci Ferhat Öztorun\'un ceza sahası içerisine ortasında Skrtel\'den seken topu önünde bulunan Skubic\'in şutunu kaleci Harun Tekin kornere çeldi.
59\'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner\'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Selim Ay topu Jahovic\'e indirdi. Jahovic\'in şutunu kaleci Harun Tekin topu çizgi üzerinden çıkardı.
64\'üncü dakikada Jonsson\'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare\'nin volesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew\'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzia topu Eljif Elmas\'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
70\'inci dakikada Ömer Ali Şahiner\'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Milosevic\'in kafa vuruşunu kaleci Harun Tekin kurtardı.
90+1\'inci dakikada Hurtado\'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Harun Tekin güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma Fenerbahçe\'nin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.
FOTOĞRAFLI