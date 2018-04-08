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Spor

Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün sahada kendine güvenen ve konsantrasyonu iyi olan bir takım olduğunu belirterek, ''Bundan daha iyi mücadele edip, ligi hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz

08 Nisan 2018 19:20

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün sahada kendine güvenen ve konsantrasyonu iyi olan bir takım olduğunu belirterek, \'\'Bundan daha iyi mücadele edip, ligi hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Tek temennimiz bu\'\' dedi.
Atiker Konyaspor\'un 5-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirtti. 
YALÇIN: \"KONYASPOR\'UN LİGİ HAK ETTİĞİ YERDE BİTİRMESİNİ İSTİYORUZ\"
Sergen Yalçın, farklı galibiyet ile ilgi şunları söyledi: 
\'\'Çok mutluyuz. Arzu ettiğimiz müsabakaydı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Rakibi çok iyi inceledik. Oyuncularımızın konsantrasyonu iyiydi.  Oyunun kontrolü tamamen bizdeydik. Takım olma anlamında çok iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. Kendine güvenen bir oyuncu ve takım vardı. Kalan 6 hafta da çok zorlu müsabakalarımız var. Bundan daha iyi mücadele edip, Konyaspor\'un ligi hak ettiği yerde bitirmesini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Bunu inşallah oyuncularımızla becerebiliriz.\'\'
YALÇIN: \"ETO\'O PROFESYONELLİĞİYLE ÇOK ÖNDE OLAN BİRİSİ\"
Eto\'o\'nun performansıyla ilgili soru üzerine Yalçın, Eto\'o hakkında söylenecek bir şey olmadığını belirterek, \'\'Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi. Çok önemli işler yaptı. Böyle oynadığı şekilde Konyaspor\'a katkısı olacağını düşünüyorum\'\' açıklamasını yaptı.
Yalçın, teknik direktörlükteki hedefiyle ilgili soru üzerine de, \'\' Teknik direktörlükteki tek hedefim Konyaspor\'un kümede kalmasıdır. Başkada hedefim yok\'\' ifadelerini kullandı.
AYBABA: \"BİZE YAKIŞMADI\"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktöre Samet Aybaba,  maçın sonucunun kendilerine yakışan bir sonuç olmadığını belirtti. Aybaba, şöyle konuştu:
\'\'Futbolda kırılma anları vardır. Biz o anları doğru değerlendiremedik. İlk yarı birkaç pozisyon vardı. Onu değerlendiremedik. Böyle kaliteli futbolcuları olan takımın daha dirençli olması lazım. Bugün sahada direnç sorunu yaşadık.  Kırmızı karttan sonra oyun daha da koptu. Bize yakışamadı. Ligin alt sıralarını ilgilendiren  maçta bu kadar kolay teslim olmamalıydık.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Samet Aybaba açıklama 
- Sergen Yalçın açıklama 


 

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