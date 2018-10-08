Atiker Konyaspor - Beşiktaş: 2-2

Tolga YANIK / KONYA (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Diagne (xx) (Dk. 84 Traore x), Uğur Demirok (xxx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xx) (Dk. 75 Amir Hadziahmetoviç x), Volkan Fındıklı (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Hurtado (xxx), Milosevic (xx) (Dk. 63 Fofana x), Yatabere (xxx)

BEŞİKTAŞ: Karius (xx) - Gökhan Gönül (xx), Pepe (xx), Vida (x), Caner Erkin (xx), Atiba (xx), Medel (xx), Quaresma (x) (Dk. 46 Lens xx), Ljajic (xx) (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup xx), Babel (xx), Love (xxx) (Dk. 89 Roco x)

GOLLER: Dk. 31 Yatabare, Dk. 90+4 (Atiker Konyaspor) - Dk. 79 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 28 Vida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Volkan Fındıklı, Diagne, Ömer Ali Şahiner, Ferhat Öztorun, Skubic, Hurtado (Atiker Konyaspor) - Quaresma, Medel, Ljajic, Lens, Pepe, Babel (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci hafta müsabakasında Atiker Konyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

16\'ncı dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, Yatabare\'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18\'inci dakikada Hurtado\'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Skubic, topu Yatabare\'ye çıkardı. Altıpas içerisinde topla buluşan Yatabare topa dokunamadı ve meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27\'nci dakikada Skubic\'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic\'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius\'ta kaldı.

28\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Skubic\'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner\'in şutunda Beşiktaşlı Vida altıpas içerisinde topa elle müdahale etti. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Vida\'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

31\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36\'ncı dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic\'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

49\'uncu dakikada sağ kanattan kullanılar köşe vuruşunda Uğur Demirok, ceza sahası içerisinde Medel tarafından yere düşürüldü. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

52\'nci dakikada penaltı atışını kullanan Yatabare\'nin şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

60\'ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası dışında topla buluşan Lens\'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan\'da kaldı.

73\'üncü dakikada sağ kanattan Skubic\'in ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Yatabare\'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

79\'uncu dakikada Oğuzhan Özyakup\'un sağ kanattan ortasında altıpas içerisinde topa iyi yükselen Vagner Love, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

80\'inci dakikada ceza sahası içerisinde Babel\'den aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Lens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

90+3\'üncü dakikada Traore\'nin şutunu Gökhan Gönül kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

90+4\'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skubic\'den seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Hurtado\'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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