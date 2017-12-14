Atiker Konyaspor - Batman Petrolspor: 2-0

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)



STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Hüseyin Aylak (xx), Habip Tiryaki (xx)

ATİKER KONYASPOR: Calgren (xx) (Dk. 77 Abdülaziz Demircan x)- Savaş Polat (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx) (Dk. 62 Selim Ay x), Kadir Kaan Özdemir (xx), Vedat Bora (xx) (Dk.46 Musa Araz x ), Jonsson (xx), İsmail Güven (xxx), Eze (xx), Manyama (xx), Evouna (xxx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet Taş (x)- Abdurrahman Üce (xx) (Dk. 80 Bahri Ekinci x), Emre Yumuşak (xx), Fahri Küçükkurt (xx), Veysel Karadağ (xx), Yunus Emre Kayıkçı (xx), Emre Aydın (xx) (Dk.72 Celal Aras x), Halil Aşut (xx), Murat Akgül (xx), Batuhan Kurt (xx), Baran Basut (xx)

GOLLER: Dk. 61 Evouna, Dk. 75 İsmail Güven (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Kadir Kaan Özdemir, Jonsson, Ali Turan (Atiker Konyaspor)



Ziraat Türkiye Kupası 5’nci Tur rövanş maçında sahasında Batman Petrolspor\'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor son 16 turuna yükseldi.

18\'inci dakikada sağ kanattan Savaş Polat\'ın uzun pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Vedat Bora’nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.

22\'nci dakikada ceza sahası dışında Eze ile yaptığı duvar pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Evouna’nın şutunda kaleci Ahmet Taş topu güçlükle çeldi.

33\'üncü dakikada sağ kanattan Savaş Polat’ın ortasında, ceza sahası içerisinde karambolde kalan topu önünde bulan Vedat Bora’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

61\'inci dakikada Manyama’nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze\'nin şutu kaleci Ahmet Taş’tan döndü. Dönen topu önünde bulan Evouna\'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

75\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Savaş Polat\'ın ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran İsmail Güven\'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.



(FOTOĞRAFLI)