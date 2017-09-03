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Atık toplayan çocukların neşeli molası

Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA, (DHA)- ADANA'da atık malzeme toplayan 5 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun, verdikleri mola sırasında el arabası içinde oynayıp, gülmeleri, objektife böyle yansıdı

03 Eylül 2017 15:00

Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da atık malzeme toplayan 5 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun, verdikleri mola sırasında el arabası içinde oynayıp, gülmeleri, objektife böyle yansıdı.
Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde, çek çek diye tabir edilen el arabası ile Kurban Bayramı\'nın üçüncü gününde çöplerin arasından atık malzeme toplayan 2 kız çocuğu, mola verdikleri ağaç gölgesinde oynadı. Ayaklarında ayakkabı olmayan, elleri yüzleri kirlenen kızlar, oynarken mutluluk kahkahaları attı.

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