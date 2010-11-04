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ATIK TESİSİNDE ROKETATAR MERMİSİ BULUNDU İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2010 20:54

-ATIK TESİSİNDE ROKETATAR MERMİSİ BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Kadıköy Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'nde eğitim amaçlı roketatar mermisi bulundu. Alınan bilgiye göre, Göztepe E-5 karayolunda bulunan Kadıköy Belediyesine ait Ambalaj Atıkları Toplama Tesisi'nde, görevli belediye işçileri tarafından 1 roketatar mermisi ve 2 telsiz fark edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine tesis çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Tesisteki işçiler dışarı çıkarıldı. E-5 karayolu ve çevre yollar da trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, merminin eğitim amaçlı roket atar mermisi olduğunu tespit etti.  Roketatar mermisi ve 2 adet telsiz incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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