Atık şampuan kutuları, ağaca dönüşüyor

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, gübre hammaddesinden üretilen ve içerisinde krizantem, akasya ve kahve tohumları bulunan şampuan kutuları, kozmetik ürün tükendikten sonra fidana dönüşüyor.

Emek Mahallesi\'nde kuaför işleten Nuh Polat, müşterilerinin memnuniyeti için Tayvan\'dan kutusu gübre hammaddesinden yapılan şampuanlar sipariş etti. Kutusunun alt bölümünde krizantem, akasya ve kahve tohumları bulunan şampuanlar, ürün tükendikten sonra atılıp ya da toprağa gömüldüğünde filizlenip fidana dönüşüyor. Kısa sürede ilgi gören şampuanların doğal ve kutusunun geri dönüşümlü olduğunu belirterek, 93 liraya mal olan şampuanların daha çok tercih edildiğini söyledi. Şampuan kutusuyla küresel ısınma ve çevre kirliliğine duyarlılık gösterdiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Kutuyu gömdüğümüz zaman altta bulunun kahve tohumuyla ağaç çıkıyor. Dünyada Avrupa ülkelerinde de olan bu ürünü, Türkiye\'ye biz getirdik. Geri dönüşüm halkasını tamamlaması için atılan kutudan kahve ağacı meydana geliyor kahve ağacı tekrar şampuan oluyor. Bu sayede dönüşüm devam ediyor. Küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı birçok faydası var. Bizim insanımızın da tüketim toplumun da artık geri dönüşümlü ambalajları kullanmalarını öneriyoruz.\"



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