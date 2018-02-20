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Atık malzemelerden kuşlar için yuva yaptılar

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Gençlik Merkezi gönüllüleri, doğadaki kuşlar için atık malzemelerden yaptıkları yemlik ve yuvaları ağaçlara astı

20 Şubat 2018 14:38

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Gençlik Merkezi gönüllüleri, doğadaki kuşlar için atık malzemelerden yaptıkları yemlik ve yuvaları ağaçlara astı.
Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri, \'İyilik ağacı Projesi\' kapsamında topladıkları atık plastik şişe ve kovalardan kuşlar için yemlik ve yuva yaptı. Ardından da içlerine buğday bıraktıkları yemlik ve yuvaları gençlik merkezinin bahçesindeki ağaçlara astı. İyi bir insan olmanın dünyadaki tüm yaratılanlara karşı sorumlu davranabilmekten geçtiğini belirten gönüllü gençlerden Pınar Kösem, \"Doğadaki kuşlar için yemlik ve yuva yaptık ve bunları ağaçlara astık. Kışın getirmiş olduğu zorluklardan, doğadaki hayvanlar çok etkileniyor. Bizler de yaptığımız yuva ve yemlikler ile kuşlarımızın yem bulma ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek istedik. Umarım bu davranışımız herkese örnek olur\" diye konuştu.
Gönüllü gençlerden Abdulkadir Demir ise, \"Erzincan Gençlik Merkezi\'nde bir araya gelip atık kap ve plastik şişelerden kuşlarımız için yemlik ve yuva yaptık. Amacımız kuşlarımızın kış şartlarında yem bulmasını kolaylaştırmaktır. Doğada yaşayan hayvanlarımıza karşı lütfen hepimiz duyarlı olalım\" diye konuştu.

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