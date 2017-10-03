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Atık kağıtlar arasından sigara çıktı

Ömer KOÇ/Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda TIR'lardaki atık kağıtların arasından 20 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

03 Ekim 2017 22:48

Ömer KOÇ/Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda TIR\'lardaki atık kağıtların arasından 20 bin 500 paket kaçak sigara çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece sat 23.00 sıralarında Pazarcık\'tan Kahramanmaraş\'a gelen 4 TIR ve 1 otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler bir süre sonra TIR\'ları ve otomobili durdurarak arama yaptı. Atık kağıt yüklü TIR\'larda ve otomobilde arama yapan ekipler, 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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