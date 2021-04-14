Atık kağıt işçilerinden Mansur Yavaş'a teşekkür: Kimseyi incitmeden bir elin verdiğini diğer el görmeden yardımlara devam ediyor

Atık kağıt işçileri, Twitter hesaplarından birkaç paylaşım yaparak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilgililere 600 küsür aileye nakdi yardımları için teşekkür etti. İşçiler açıklamalarında nakdi desteğin yanı sıra gıda yardımlarının da sürdüğünü belirterek; "Bizler, bu yasaklı günlerde işsiz kalırken, Ramazan ayının bereketine Mansur Başkanımızın, ilgili Zabıta Daire Başkanlığının ve tüm emek verenlerin çabasıyla günlük 2 öğün yemek ve süreç içerisinde Ramazan kolisi yardımlarını düzenli bir şekilde alacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Merhabalar, Çok kısa bir duyurumuz olacak sizlere. Geçen sene olduğu gibi bu sene de @ankarabbld Başkanımız Sn. @mansuryavas06 , Ankara'da ikamet eden ve sokaklardan emekleriyle kağıt toplayarak yaşamlarını sürdüren Atık Kağıt İşçisi dostlarımıza ve ailelerine, kimseyi incitmeden bir elin verdiğini diğer el görmeden yardımlara devam ediyor. Daha birkaç ay önce Sn. Mansur Yavaş, kendisine atılan bir yardım tweet'ine istinaden yine 600 küsür ailemize nakdi yardımda bulunmuş ve duyurusunun olmamasını rica etmişti. Ama bizler #iyilikbulaşıcıdır diyerek Sn. Belediye Başkanımızın bu kamusal, halkçı ve hakkaniyetli davranışını da söyleyelim istedik. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz, hele de sokaktan yaşam sürdürmenin zorluğunu tarif dahi edemeyiz. Asla yaptığımız işe dair acındırmayacağız sadece zorluğuna vurgu yapmak istedik.

Bizler, bu yasaklı günlerde işsiz kalırken, Ramazan ayının bereketine Mansur Başkanımızın, ilgili Zabıta Daire Başkanlığının ve tüm emek verenlerin çabasıyla günlük 2 öğün yemek ve süreç içerisinde Ramazan kolisi yardımlarını düzenli bir şekilde alacağız. Bugün itibariyle 2 bin iaşe ile dağıtıma sorunsuz bir şekilde kimseyi incitmeden başladık, devam da edilecek. Halkçı Belediyeciliğin çok özel örneği Sn. @mansuryavas06 Başkanımıza, Zabıta Daire Başkanlığı ve ilgililere teşekkürlerimizle.

Güzel ve huzurlu bir Ramazan dileğiyle.

Bugün itibariyle 2 bin iaşe ile dağıtıma sorunsuz bir şekilde kimseyi incitmeden başladık, devam da edilecek. Halkçı Belediyeciliğin çok özel örneği Sn. @mansuryavas06 Başkanımıza, Zabıta Daire Başkanlığı ve ilgililere teşekkürlerimizle. Güzel ve huzurlu bir Ramazan dileğiyle."

Yavaş: Kimseyi yalnız bırakmayacağız

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün bir tweet atarak; "Bugün pandemi sürecine ilişkin yeni kararlar açıklandı. Ulaşımdan sağlık hizmetlerine, esnaf desteğinden eğitim desteğine kadar birçok alanda yanınızda olacak, kimseyi yalnız bırakmayacağız." demişti.