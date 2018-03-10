Atık camları, 3.5 dakikada şekillendiriyorlar

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Cam Sanatı Atölyesi\'nde, kursiyerler usta eğitmenler eşliğinde atık camları yüksek ateşte yeniden şekillendirerek, kişiye özgü geri dönüşüm tasarımı yapıyor.

Cam Sanatı Atölyesi\'nde, toplanan atık camlar, 600 ile bin 200 derecede ateşle şekillendiriliyor. Yaklaşık 3.5 dakikada eritilen camlar, takı, süs eşyası ve biblolar olarak yeniden şekilleniyor.

Ortaya çıkan eserler, Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Kurulu tarafından Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu\'nda kurulan ‘Amazon Çarşısı’nda açılan stantta görücüye çıktı. Eserler, çarşının ilgi odağı oldu.

Yaptıkları ürünler hakkında bilgi veren 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü\'nde görevli Usta Öğretici Ayşenur Öztürk, “19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 28 yıldır usta öğretici olarak çalışıyorum. 8 yıldır da cam sanatını yapıyorum. Diğer ustamız Serpil Yiğiter de 7 yıldır çalışıyor. Burada öğrenci yetiştiriyoruz. İstihdam verdiklerimiz var. Diğer illerden bize eğitime gelenler var” dedi.

Camları eritip geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Öztürk, “Biz burada geri dönüşüm yapıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Doğada 3.5 yılda erimeyen camları biz 3.5 dakikada eritip şekillendiriyoruz. Çok güzel objeler yapıyoruz. Örneğin kaplumbağa, çiçek, meyve çeşitleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda camla çalışmak stresi alıyor ve rahatlatıyor. Çalışmalarımızda kalıp kullanmıyoruz. Öğrenciye temeli veriyoruz ve onlarda üstünü kendileri koyuyorlar. Öğrenciler kendileri şekillendirip, yapıyorlar. Bir de yaptıkları şekillerin birebir aynı çıkma gibi lüksü de yok. Ateşte yapıldığından ve kalıp kullanmadığımız için ancak benzeri çıkabilir. Bunları yapmanın hiçbir zorluğu yok. Tam tersi zevkli oluyor. Kursumuza katılan öğrenciler öğrendikten sonra bile kursumuzu bırakmıyorlar. En az gelen 1 yıl severek geliyor” diye konuştu.

Cam sanatının tarihine değinen Öztürk, “III. Selim zamanında Mehmet efendiyi Venedik’e gönderiyor. Mehmet Efendi de cam sanatını öğrenip geri geliyor. Sonra ilk cam ocağı Polenesköy’de kuruluyor. Bu Osmanlı\'dan gelen bir sanattır. Cam sanatı unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak geçiyor” şeklinde konuştu.

CAMI ATEŞLE DANS ETTİRİYORUZ

Camı ateşle dans ettirdiklerini ifade eden Öztürk, “Halk eğitim merkezi olarak satışımız yok ama kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, kendi yaptıkları ürünleri satabiliyor. Kısacası biz camı ateşle dans ettiriyoruz. Cam sert bir madde olarak görülebilir ama ateşe girdiğinde eriyor ve bizde onu ateşle dans ettiriyoruz. İstediğimiz şekle sokuyoruz\" dedi.

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