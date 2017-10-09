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Ekonomi

ATİGK/Terzioğlu: Büyükelçiliğin aldığı geçici bir karar

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Amerika vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının başvurularının süresiz olarak dondurulduğu yönündeki kararı değerlendiren Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATİGK - ATBD Council) Başkanı Uğur Terzioğlu, bu kararın ABD’nin Anka

09 Ekim 2017 20:21

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Amerika vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının başvurularının süresiz olarak dondurulduğu yönündeki kararı değerlendiren Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATİGK - ATBD Council) Başkanı Uğur Terzioğlu, bu kararın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından güvenlik amacıyla alındığını savundu.
Terzioğlu, bu kararın Büyükelçilik ve Konsolosluk binalarında yığılmayı önlemek amacıyla alındığını ifade ederek, uygulamanın kısa bir süre sonra kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
Bu dönemde Türkiye’den ABD’ye turistik amaçlı seyahatlerin pek fazla olmadığını da hatırlatan Terzioğlu, dolayısıyla bu uygulamanın iki ülke ilişkilerine zarar vermesinin söz konusu olmadığının altını çizdi ve ekledi:
\"Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 22 milyar doları buluyor. Özellikle bu yıl önemli oranda artış olduğunu görüyoruz. Ekonomik ilişkilerimiz gayet iyi düzeyde seyrediyor. Diğer taraftan son dönemde Türkiye’den ABD’ye yapılan seyahatlerde ciddi artışlar oldu. Haliyle vize başvuruları da çok ciddi oranlarda artmış durumda. Bu uygulamayı vize başvurularını disipline etmek, bu aşırı yığılmayı önlemek amacıyla alınmış geçici bir karar olarak değerlendirmek lazım. Büyükelçi Afganistan’a tayin edilmiş durumda. Onun inisiyatifiyle alınmış bir karar.\" (Fotoğraflı)

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