-ATICILIKTA TÜRKİYE REKORU MÜNİH (A.A) - 31.07.2010 - Almanya'nın Münih kentinde bugün başlayan 50. ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Yusaf Dikeç, 50 metre ateşli tabanca atışlarında Türkiye rekoru kırdı. Bugün yapılan elemelerde 568 puanla birinci gelen Yusuf Dikeç, daha önceki 564 puanını geçerek Türkiye rekoru kırdı ve yarın yapılacak yarışmalara katılma hakkı kazandı. Havalı tüfek 10 metre yarışlarında Halil İbrahim Öztürk, 590 puanla 50'inci sırada yer bulabildi ve elendi. Şampiyonanın yarınki yarışlarında Yusuf Dikeç 50 metre ateşli tabanca, Meral Karaaslan bayanlar 10 metre havalı tüfek, A. Ömer Alimoğlu genç erkekler 50 metre tabanca atışlarında yarışacak.