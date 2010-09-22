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Spor

ATICILIKTA OĞUZHAN TÜZÜN DÜNYA BİRİNCİSİ İZMİR (A.A)

22 Eylül 2010 18:08

-ATICILIKTA OĞUZHAN TÜZÜN DÜNYA BİRİNCİSİ İZMİR (A.A) - 21.09.2010 - İzmir'deki ''Trap-Skeet-Double Trap Dünya Kupası Finali'' müsabakalarında, erkekler trap dalında Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün birinci oldu. Yakaköy Atış Poligonu'ndaki mücadelenin son gününde yapılan erkekler trap müsabakalarında finale kalan 6 sporcu, altın madalya için yarıştı. Finalde sadece 1 atış kaçıran Oğuzhan Tüzün, Rus Alexey Alipov ile Avusturalya'dan Adam Vella'yı geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

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