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Dünya

Atıcılık şampiyonasında marş skandalı

Maria Dimitriyenko, Borat filmi için İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen'in seslendirdiği ve hayat kadınları ve potasyum ticareti hakkında sözler içeren marşı duyunca şaşkınlık yaşadı

24 Mart 2012 16:53

 

 
T24 - Kuveyt'teki bir atıcılık şampiyonasında madalya töreninde Kazakistan milli marşı yerine, yanlışlıkla Borat filminde Kazakistan'la alay edilen "marş" çalındı.
 
Madalya töreninde şoka uğrayan Kazak Ekibi organizatörlerden özür istedi ve tören tekrarlandı.
 
BBCTürkçe'de yer alan habere göre; Kazak kafile başkanına göre organizatörler tıklayın marşı internetten yanlışlıkla indirdiklerini söyledi.
 
 

'Kazakistan'daki fahişeler'

 
 
Başrolünü İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen'in oynadığı Borat filminde Kazaklar geri kalmış, dar kafalı insanlar olarak resmediliyor.
 
2006'da gösterime giren filmdeki uydurma marşta da Kazakistan'da çıkan potasyumun dünyanın en iyi potasyumu olduğu söyleniyor.
 
"Marş"ın bir kıtasında "Kazakistan'daki fahişeler, Türkmenistan'dakilerden sonra bölgenin en temiz fahişeleri" deniyor.
 
Turnuvada Sırbistan'ın milli marşı da yanlış çalındı. Kazak şampiyon Maria Dmitrienko, madalya töreninde Borat'taki marş çalınırken tepkisiz kalmayı ve podyumdan inerken hafifçe gülümsemeyi tercih etti.
 
Kazakistan'ın büyük tepkisini çeken film ülkede yasaklanmıştı. Filmin Kuveyt'te de yasak olduğu belirtiliyor.
 
 

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