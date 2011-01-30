-ATICILIK MİLLİ TAKIMI MISIR'DA MAHSUR KALDI KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'a turnuva için gelen Türk atıcılık milli takımı, olaylar yüzünden Kahire'de mahsur kaldı. Atıcılık milli takımından AA'yı arayan Yavuz İlham, 6 Ekim bölgesindeki Nova otelinde mahsur kalan milli takımın havalimanına gidemediğini söyledi. Çok zor durumda olduklarını belirten İlham, yanlarında müsabakada kullandıkları silahlarının bulunduğunu bu nedenle havaalanına gitmenin kendileri için tehlikeli olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. 12 kişilik milli takım sporcularının çevredeki çatışmalardan korktuğunu söyleyen İlham, ''Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Fakat kendi imkanlarımızla havalimanına gidemiyoruz'' dedi.