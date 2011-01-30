T24 LogoT24 Logo
Dünya

ATICILIK MİLLİ TAKIMI MISIR'DA MAHSUR KALDI KAHİRE (A.A)

30 Ocak 2011 00:35

-ATICILIK MİLLİ TAKIMI MISIR'DA MAHSUR KALDI KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'a turnuva için gelen Türk atıcılık milli takımı, olaylar yüzünden Kahire'de mahsur kaldı. Atıcılık milli takımından AA'yı arayan Yavuz İlham, 6 Ekim bölgesindeki Nova otelinde mahsur kalan milli takımın havalimanına gidemediğini söyledi. Çok zor durumda olduklarını belirten İlham, yanlarında müsabakada kullandıkları silahlarının bulunduğunu bu nedenle havaalanına gitmenin kendileri için tehlikeli olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. 12 kişilik milli takım sporcularının çevredeki çatışmalardan korktuğunu söyleyen İlham, ''Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Fakat kendi imkanlarımızla havalimanına gidemiyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24