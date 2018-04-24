Atıcılık Dünya Kupası'nda Yavuz İlnam'dan bronz madalya

Bakan Osman Aşkın Bak\'tan tebrik mesajı

İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Bütün Dallar Dünya Kupası trap erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yavuz İlnam, bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu\'ndan yapılan açıklamada, Güney Kore\'nin Changwon kentinde düzenlenen kupada mücadele eden milli sporcu Yavuz İlnam\'ın 122 puanla çıktığı final etabında 34 puanla bronz madalyanın sahibi olduğu belirtildi.

Aynı müsabakada yarışan bir diğer milli atıcı Oğuzhan Tüzün yarışı dördüncü tamamlarken, Nedim Tolga Tuncer ise beşinci oldu. Şampiyona, 30 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

BAKAN BAK\'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bronz madalya kazanan Yavuz İlnam\'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Güney Kore\'nin Changwon kentinde düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Bütün Dallar Dünya Kupası\'nda trap erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Yavuz İlnam\'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.\"