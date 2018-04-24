T24 LogoT24 Logo
Spor

Atıcılık Dünya Kupası'nda Yavuz İlnam'dan bronz madalya

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı İSTANBUL,(DHA) Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Bütün Dallar Dünya Kupası trap erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yavuz İlnam, bronz madalya kazandı

24 Nisan 2018 20:18

Bakan Osman Aşkın Bak\'tan tebrik mesajı

İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Bütün Dallar Dünya Kupası trap erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yavuz İlnam, bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu\'ndan yapılan açıklamada, Güney Kore\'nin Changwon kentinde düzenlenen kupada mücadele eden milli sporcu Yavuz İlnam\'ın 122 puanla çıktığı final etabında 34 puanla bronz madalyanın sahibi olduğu belirtildi.
Aynı müsabakada yarışan bir diğer milli atıcı Oğuzhan Tüzün yarışı dördüncü tamamlarken, Nedim Tolga Tuncer ise beşinci oldu. Şampiyona, 30 Nisan Pazartesi günü sona erecek.
BAKAN BAK\'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bronz madalya kazanan Yavuz İlnam\'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"Güney Kore\'nin Changwon kentinde düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Bütün Dallar Dünya Kupası\'nda trap erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Yavuz İlnam\'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bakan Osman Aşkın BakAtıcılık Sporları Federasyonu ISSF Bütün Dallar Dünya KupasıYavuzTürkiye AtıcılıkAvcılık FederasyonuGüney Kore ChangwonAynıOğuzhan TüzünNedim Tolga TuncerNisan PazartesiBAKAN BAK TEBRİK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24