Atıcı: Suriye gazeteci Kadumi'nin öldüğünü tahmin ediyor

Şam'a giden CHP'li vekiller arasında olan Aytuğ Atıcı, yaptığı açıklamada gazeteci Başar Fehmi Kadumi hakkında kötü haberle döndü. Heyet adına konuşa Atıcı, yetkililerden El Hurra muhabiri Başar Fehmi Kaddumi hakkında “Kayıtlarda yok ama ölü olduğunu tahmin ediyoruz” bilgisini aldıklarını söyledi.

Radikal gazetesinden Miray Çimen'e konuşan Atıcı, Beşşar Esad’la görüşmenin nedenlerini anlattı: “Suriye halkıyla Türk halkının temas kuracağı tek köprü CHP kaldı. Herkesle görüşüyoruz. Sağlıklı bilgi için bu ziyaretleri önemsiyoruz. Esad ‘Çözüm Suriye içinde ve Türkiye ’nin desteğiyle olur. Türkiye sınırlarına sahip çıkar, terörist girişini engeller, para trafiğindeki rolünü bitirir, silah girişini engellerse çatışmalar biter’ dedi. Akan kanda kesinlikle AKP hükümetinin parmağı var. Gidişimizi Esad’a destek olarak kimse anlamasın.” Gazetecilerle ilgili de Atıcı, “Amerikalı gazeteci yok elimizde. İngiliz ve Alman vardı, onları verdik” yanıtını aldıklarını belirtti.