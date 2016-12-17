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Spor

Atiba yılın en iyi futbolcusu seçildi

Atiba Hutchinson, üçü üst üste olmak üzere 5. kez Kanada'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü

17 Aralık 2016 12:23

Beşiktaş'ın Kanada Milli Takımı'nda forma giyen ismi Atiba Hutchinson, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Kanada Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki Hutchinson'ın Kanadalı gazeteciler ve antrenörlerin yarı yarıya oylarıyla belirlenen yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlıların 2013'te Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Hutchinson, bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.

 

Üst üste üç kez kazandı

 

Atiba Hutchinson, üçü üst üste olmak üzere 5. kez Kanada'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğunda önemli payı bulunan deneyimli oyuncu, 2010, 2012, 2014 ve 2015'te de bu ödülü kazanmıştı.

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