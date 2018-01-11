Atiba: Larin çok güçlü ve kaliteli bir oyuncu



Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın gündeminde olan Kanadalı santrafor Larin'i değerlendirdi. Ayrıca tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini söyledi.

Hutchinson, siyah-beyazlı ekibin Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

Sözleşmesinin uzatılması ile ilgili Beşiktaş yönetimiyle konuştuklarını belirten 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her şeye açığım. Önümüzdeki günler neler gösterecek bilmiyorum ama Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Beşiktaş, bana ve aileme çok şey verdi. Ben ve ailem İstanbul'da olmaktan memnunuz" dedi.

Geride kalan 2 sezonda çok iyi işler yaptıklarını aktaran Hutchinson, "Aldığımız galibiyetler ve kazandığımız zaferlerle takımın öz güveni yükseldi ve deneyimi arttı. Bence bu sezon da değişen pek bir şey yok. Hatta daha güçlü bir takımımız var. Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık. Ama üst üste 3'üncü kez şampiyon olabilmemiz için her şey müsait. Kadroda deneyimli ve potansiyeli yüksek genç oyuncular var. Sezonun ikinci yarısında daha iyi devamlılık yakalayarak ve performans göstererek hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda hedeflediklerinden daha az puan topladıklarını dile getiren Hutchinson, "Daha iyi oynayabilirdik. Birçok maçta erken bir gol bulsak çok farklı şeyler olabilirdi. Birçok fırsat yakalamamıza rağmen erken golü bulamadık. Erken golü bulamayınca da oyun farklı bir noktaya gitti. Bunda maç takvimi yoğunluğunun da etkisi var ama bu kesinlikle bahane olamaz. Her maçta sahaya en iyisini koymamız gerekiyor. Sezonun ikinci yarısında doğru bir anlayışla sahada olacağımıza inanıyorum. Baştan itibaren işi sıkı tutacağız. Seri galibiyetler almamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda da işler iyiye doğru gidecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Larin güçlü ve kaliteli bir oyuncu"



Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kanadalı forvet Cyle Larin'in güçlü ve kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

22 yaşındaki Larin'in potansiyeli çok yüksek bir oyuncu olduğunu da ifade eden Hutchinson, "Larin, ligde ve milli takımda attığı gollerle kendisini kanıtladı. Deneyim kazandı. Larin'in güçlü ve kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik"

Hutchinson, Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmasıyla çok önemli bir oyuncuyu kaybettiklerini aktardı.

Cenk'in büyük bir gelişim gösterdiğini anlatan deneyimli futbolcu, "Cenk, bu noktaya gelebilmek için son birkaç sezon çok çalıştı. Son 2-3 sezonda elde ettiği istatistikler bunu ortaya koyuyor. Çok iyi bir golcü. Ceza sahası içinde ve çevresinde olağanüstü bir bitiriciliğe sahip. Deyim yerindeyse şapkadan tavşan çıkarabilen, ortada hiçbir şey yokken gol pozisyonu oluşturan bir oyuncu. Hayalini gerçekleştirerek İngiltere'ye gitti. Dünya'nın en iyi liglerinden birinde oynayacak. Kariyeri ve yaşamı adına çok önemli bir adım attı. Orası, fiziksel mücadele anlamında çok farklı bir lig. Umarım iyi bir başlangıç yapar. Çünkü orada iyi başlamak kolay değil. Ama Cenk'in Everton'da başarılı olabileceğini düşünüyorum" diye görüş belirtti.

"Bayern Münih eşleşmesi..."



Atiba Hutchinson, Alman ekibi Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak olmalarını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Bayern Münih ile eşleştiğimiz için üzgün değilim. Bu çok büyük maç. Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamada güçlü takımlarla eşleşirsiniz. Bayern Münih de ligdeki en güçlü takımlardan biri. Bayern Münih maçını dört gözle bekliyoruz. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar iyi performans gösterdik. Bunu devam ettirirsek onlara karşı da önemli bir iş yapabiliriz. Bu eşleşmenin tadını çıkaracağız. Umarım Bayern Münih karşısında güzel işler yaparız."

