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Spor

Atiba Hutchinson, üçüncü kez baba oldu

Kanadalı yıldız oğluna 'Ayo Siyah' adını koydu İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 3'üncü kez baba oldu

19 Aralık 2017 20:17

Kanadalı yıldız oğluna \'Ayo Siyah\' adını koydu

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 3\'üncü kez baba oldu. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba\'yı tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, \"Futbolcumuz Atiba Hutchinson\'ın eşi Sarah Hutchinson, Maslak Acıbadem Hastanesi\'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.Atiba - Sarah çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Siyah ismini verdi. Atiba - Sarah Hutchinson çiftini tebrik eder, çocukları; Noah, Nava ve Ayo Siyah\'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz\" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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