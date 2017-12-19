Atiba Hutchinson, üçüncü kez baba oldu

Kanadalı yıldız oğluna \'Ayo Siyah\' adını koydu

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 3\'üncü kez baba oldu. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba\'yı tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, \"Futbolcumuz Atiba Hutchinson\'ın eşi Sarah Hutchinson, Maslak Acıbadem Hastanesi\'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.Atiba - Sarah çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Siyah ismini verdi. Atiba - Sarah Hutchinson çiftini tebrik eder, çocukları; Noah, Nava ve Ayo Siyah\'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz\" denildi.

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