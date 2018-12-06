Atiba Hutchinson rekor kırmaya çok yakın

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla bir maça daha çıkması halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncu unvanını elde edecek.

Kanadalı yıldız Alanyaspor maçında forma giymesi halinde sahaya 157. defa siyah-beyazlı formayla çıkmış olacak. Hutchinson, Çek futbolcu Tomas Sivok'un 156 maç rekorunu geçtiğimiz haftalarda egale etmişti.

Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok’u yakaladı.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş’ta özellikle istikrarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı formayla 2014-2015’te yine 30 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 34 maçın tamamında görev aldı.

Ligde 2016-2017’de 28 karşılaşmada şans bulan Hutchinson, geçen sezon ise 25 karşılaşmada forma giydi.