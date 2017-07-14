Atiba Hutchinson: Pepe'den öğreneceğim çok şey olacak

Süper Lig'in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdürecek olan Beşiktaş'ın oyuncuları Atiba Hutchinson ve Ryan Babel, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki istikrarlı futbolcusu Atiba, kulübün yeni transferi Pepe için, "Çok önemli ve değerli bir oyuncu, kazanma karakteri olan bir oyuncu, burada büyük bir etki yaratacak. Ondan öğrenecek çok şeyim var" diyerek övgüde bulundu.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Hollandalı hücumcusu Ryan Babel de başarılı olmak için önceki sezonlara göre antrenmanlara daha erken başladığını belirterek, "Takıma katıldığım için gurur duyuyorum. Şampiyonluğun, başarının bir parçası oldum, yine başarının parçası olurum" dedi.

Beşiktaşlı futbolcuların basın toplantısının bir kısmı şöyle:

Atiba: Marcelo takıma çok önemli katkılar verdi

“İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçiriyoruz. Belirli bir tempoyu yakalamak için çok sıkı çalışmanız gerekir. Bir an önce ivme yakalamaya çalışıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız, tekrar birlikte antrenman yapıyoruz. Bizi yine zor bir sezon bekliyor, bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapmak önemli, sezon öncesi çok önemli, sezon başına kadar da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Atiba'nın oğlu Noah'ın eğlendiren görüntüleri

Marcelo önemli bir oyuncuydu bizim için, takıma çok önemli katkılar verdi. İyi bir tanışıklığımız vardı, kendisine iyi şanslar diliyorum. Pepe konusunda söylenecek çok söz yok. Çok önemli ve değerli bir oyuncu, kazanma karakteri olan bir oyuncu, ben burada da büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ondan öğreneceğim çok şey olacak.



"Lyon'a penaltılarda elenmemiz

sezonun en üzücü anlarındandı"

Geçen sezon uzundu, birçok maç oynadık, yoğun bir takvimin içindeydik. Geçen sezondan kendi adıma memnunum. Son dönemde bazı sakatlıklarım oldu, bu bende bir hayal kırıklığı yarattı. Ama takımımız ligi tam bitirmesi gerektiği gibi bitirdi. Bu sezon da yine şampiyonluk için mücadele edeceğim. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bazı alışkanlıklarım var. Bunları değiştirmeden bu alışkanlıklarla devam etmeye çalışacağım.



Bireysel olarak sezonun son bölümünde sakatlanmam ve bu kadar önemli bir dönemde takıma katkı verememek beni hayal kırıklığına uğratmıştı, çok üzmüştü. Şampiyonlar Ligi’nde inanmamıza rağmen gruptan çıkamamamız, Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde penaltılarla elenmemiz geçen sezonun en üzücü anlarıydı. Daha iyisini yapabilmek için hep birlikte çalışıyoruz. Lige iyi giriş yapabilirsek özgüvenimiz, inancımız yükselir.

"Bu taraftarla kutlama

yapmanın tarifi imkânsız"

Böyle bir taraftar kitlesiyle, böyle tutkulu insanlarla kutlamalar tarifi imkânsız bir duygu. Üst üste 2 yıl şampiyon olduk şimdi yeni hedefimiz üst üste 3. şampiyonluğa ulaşmak.



Son 4 yılda çok büyük adımlar var ve takım adım adım ileriye gitti. Stadyum büyük etki yaptı, tesislerde değişimler oldu. Bu şekilde doğru yolda, doğru insanlarla devam etmek gerekiyor. Bu da kulübü daha ileriye taşıyacaktır.”

Ryan Babel: Forvet oynayabilirim

ancak golcü değilim

“Bizi zor bir sezon bekliyor ancak iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bu sezon bazı alışkanlıklarımı biraz değiştirdim. Ben yaz döneminde sadece 5 gün dinlendim ondan sonra da antrenmanlara başladım. Bu sezon daha iyi oynayabilmek için antrenmanlara daha önce başladım. Takıma katıldığım için gurur duyuyorum. Şampiyonluğun, başarının bir parçası oldum, yine başarının parçası olurum.



Forvet oynayabilirim kariyerim boyunca istatistiklerime bakarsanız tam anlamıyla bir golcü olduğumu söyleyemem. Bazı özelliklerim var, topu saklayabilirim, takımı öne taşıyabilirim, arkadaşlarımı pozisyona sokabilirim ancak tam anlamıyla bir golcü değilim.



Deneyim sahibi olmak her zaman önemlidir. Pepe gibi bir oyuncu geldiğinde seviye atlamanız için size büyük bir katkı sağlar. Avrupa’da da büyük takımlarla başa çıkabilecek duruma geleceğiz. Avrupa kupalarında ileriye doğru 1 değil 2 adım atmamız gerekiyor.”