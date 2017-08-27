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Spor

Atiba Hutchinson: Henüz istediğimiz noktada değiliz; yaklaşıyoruz

"Pozitif anlamda söylenebilecek çok şey var"

27 Ağustos 2017 00:56

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson, Bursaspor galibiyetinin ardından, "Henüz istediğimiz noktada değiliz ama adım adım o noktaya yaklaşıyoruz. Taraftarın önünde 3 puan almak önemliydi" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin yediği tek golde kendisinin de hatası olduğu itirafında bulunan Kanadalı, Bursaspor karşısında pozitif bir oyun oynadıklarının altını çizdi.

Atiba Hutchinson, maç sonu beIN Sports'a şöyle konuştu:

"İyi bir gece oldu. İyi bir performans oldu. Söylenebilecek pozitif çok şey var. İlk 10-15 dakikada önde fırsat yaratmakta zorlandık ama sonrasında duran topta golü bulduk. Maalesef ondan birkaç dakika sonra benim de hata yaptığım bir pozisyonda golü yedik.

Bu akşam iyi oynadık, taraftarın önünde puan almamız oldukça önemliydi ve bunu başardık. Henüz istediğimiz noktada değiliz ama adım adım o noktaya yaklaşıyoruz. Bugün de pozitif anlamda çok şey yaptık.

"Baskıyı artırmalıyız"

Baskının yoğunluğunu artırmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz. Bu akşam özelinde konuşmak gerekirse 3 puan değerliydi ve biz bunu başardık."

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