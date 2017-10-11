Atiba Hutchinson: Artık her takımı yenebiliriz!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson, kulübün son senelerde doğru bir yapılanma uyguladığının altını çizerek, “Biz artık her takımı yenebiliriz. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm rakipleri yenebilecek güçteyiz” dedi.

Vatan'dan Erdal Cömert'e konuşan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, son yıllarda gelen iyi sonuçlarla birlikte kulübün uluslararası camiada tanınırlığına dikkati çekti. Atiba ayrıca Türkiye'de futbol gündeminin son dönemde öne çıkan konularından olan 'Yabancı sınırı' konusuna ilişkin, “Temel sorun yabancı sınırı değil, eğitim” yorumunu yaptı.

Vatan'a konuşan Atiba, şunları kaydetti:

“Yabancı sınırlamasına iki yönlü bakabilirsiniz. Bir sınırlama konulduğunda genç Türk oyuncuların takımlarında oynama olasılıkları artar. Bu da milli takımın seviyesini bir noktaya kadar yükseltir. Ama diğer taraftan lige iyi yabancı oyuncular geldiğinde ligin seviyesi yükselir. Türk oyuncular, daha kaliteli yabancılarla rekabet eder. Bence bu ikisini dengelemek gerekir.



Burada temel mesele bir ülkenin oyuncularını nasıl yetiştirdiği, nasıl geliştirdiği, ülkedeki altyapıların durumu. En önemli kriter, siz genç oyuncularınızı hangi koşullarda yetiştiriyorsunuz? Ayrıca ülkenize getirdiğiniz yabancı oyuncuların sayısından bahsederken o yabancıların niteliği de çok önemli. Ama temel mesele, oyuncular nasıl yetişiyor, hangi koşullarda eğitiliyorlar, altyapı sistemleri nasıl çalışıyor?”

“Kulüp ile milli takımı ayırmam!”

“Ben kulüp takımı ile milli takım arasında bir ayrım yapmıyorum. Bana göre ikisi de çok önemli ve değerli. Bir oyuncu olarak milli takım formasını giyip ülkenizi temsil ettiğinizde bundan çok büyük bir gurur duyarsınız. Milli takım bana çok şey kattı. Çok genç bir yaştan itibaren milli takımda oynamaya başladım. Dünya futbol sahnesine çıkmam için milli takım bana çok büyük katkı yaptı.



Diğer taraftan kulüp takımında başarılı olmak da çok önemli. Nihayetinde kulüpte her gün arkadaşlarınızla ve teknik heyetle çalışıyor, emek veriyorsunuz. O yüzden bana göre ikisi de çok önemli”

“Türkiye kültürel açıdan çok zengin”

“Doğrusunu söylemek gerekirse buraya gelmeden önce Türkiye ile ilgili çok bir şey bilmiyordum. Bildiklerim, birkaç kişinin anlattıklarından ibaretti. Pek bir fikrim yoktu. Tabii burada yaşadıktan sonra birçok şeyi tanımaya başladım ve buranın çok güzel bir ülke olduğunu gördüm. Kültürel açıdan Türkiye çok zengin”

“Buranın en büyük farkı insanları!”

Türkiye’yi daha önce Avrupa’da futbol oynadığı Danimarka, İsveç ve Hollanda’da ile kıyaslayan Atiba, “Burada benim en çok dikkatimi çeken insanların gerçekten çok yardımsever ve iletişime açık olmaları. Benim karşılaştığım insanlar, beni yürekten kabullenen, çok sevgi gösteren insanlar oldu. Futbol oynadığım diğer ülkelerle Türkiye arasındaki en büyük fark sanırım bu” dedi.

“Futbolun içinde kalacağım”

“Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağıma dair henüz plan yapmıyorum ama tabii ki futbolun içinde kalacağım. Bu işi çok seviyorum. Uzun zamandır futbolun içindeyim. Bir noktadan başlamak gerekiyor ancak hangi pozisyon olur, bununla ilgili bir plan yapmadım.”

“Şenol hoca bizim için çok çalışıyor”

“Şenol Güneş’le 3. sezonumuz. 2 şampiyonluk yaşadık. Her zaman bizimle kalmasını, burada devam etmesini isterim. Onun, hepimizin üzerine çok büyük emeği var. Gerçekten bizim seviyemizi yükseltmek, bize katkı yapmak için çok sıkı çalışıyor.”