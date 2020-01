Atiba Hutchinson: "Noah bir gün Beşiktaş forması giyerse çok mutlu olurum"

\"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum\"

Kanada Başkonsolosluğu tarafından organize edilen Kanada Eğitim Haftası Tanıtım Günleri, Four Seasons Otel\'de yapıldı.

Toplantıya Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon ile birlikte Beşiktaş\'ın Kanadalı oyuncusu Atiba katıldı.

Atiba ülkesinin eğitim sistemini överken şunları söyledi:

\"Kanada insanların gerçek potansiyalini ortaya çıkarma konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ben bugün Beşiktaş\'ta oynayan milli bir futbolcu olmamı Kanada\'nın bana sağladığı imkan ve desteğe borçluyum. Oğlum Noah\'ın da aynı imkanları bulması benim için çok önemli. Bu nedenle büyüdüğünde üniversite eğitimi için Kanada\'yı tercih edeceğini umuyorum.\"

Daha sonra organizasyona katılan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atiba, Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki durumu ile alakalı gelen soruya \"Her maça ayrı ayrı odaklanmaya çalışıyoruz. 4 maçımız daha var. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum fakat şu andaki hedefimiz bir sonraki maç\" diye cevapladı.

Beşiktaş taraftarlarının takımda en değer verdiği, en sevdiği isimlerden biri haline gelmesine kendisinin de şaşırdığını belirten Kanadalı yıldız, \"Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kadar büyük bir sevgi görmeyi ben de beklemiyordum. Daha önce Türkiye\'de oynamış arkadaşlarımla konuştum. Bana Türkiye\'nin yaşamak için çok iyi bir yer olduğunu, futbol için iyi bir ülke olduğunu söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine Türkiye\'ye gelmeye karar verdim. Yalnız bu konuştuğum arkadaşlar bana aynı zamanda şunu söylediler: Tüm çabanı göster, Türkiye\'de iyi bir başlangıç yap ve orada sıkı çalış. Bu zaten benim yaşam felsefem. Hayatta yapmayı sevdiği şey. Ben de burada olabildiğince iyi oynamaya ve sıkı çalışmaya devam ettim. Taraftarlar da sağ olsunlar bu konuda ne kadar memnun olduklarını bana sevgileriyle gösterdiler\" ifadelerini kullandı.

Salı gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Leipzig\'in yıldızı Timo Werner\'in kulaklarında sorun yaşayarak oyundan çıkması ile ilgili konuşan Atiba, \"Werner\'in inşallah bir sağlık problemi yoktur ve her şey yolundadır. Türkiye ve Şampiyonlar Ligi\'ndeki stadyumlardaki sesi, gürültüyü duymak tamamıyla başka bir deneyim. Dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde böyle bir taraftar kitlesi yok. Ben ve takım arkadaşlarım bundan çok memnunuz. Her seferinde yaşadığımızda bu bize olağanüstü geliyor. Şampiyonlar Ligi\'nde de rakip takımlar bayağı zorlanacak. Özellikle kendi sahamızda oynadığımızda.. Çünkü bizim taraftarımız bizim arkamızda ve yaptıkları tezahürat ile de karşı takıma zor anlar yaşatıyorlar\" şeklinde konuştu.

\"CYLE LARİN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR İSİM\"

Kanada Milli Takımı\'ndan arkadaşı olan forvet oyuncusu Cyle Larin\'in Beşiktaş\'a transferi hakkında gelen soruya Atiba, \"Larin\'i tercih ettiğim konusunda bir şey söyleyemiyorum. Kendisini çok beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu ama burada çok fazla laf kalabalığı var. Sanırım biraz dedikoduya giriyor bu\" dedi.

\"NOAH BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLU\"

Sosyal medya fenomeni haline gelen oğlu Noah hakkında da konuşan Atiba \"Kendisi çok iyi. Burada olmaktan çok mutlu. Eğer Türkiye\'den ayrılmaya karar verirsem, onlara bunu inandırmak için işim oldukça zor olacak. Noah da eşim de Türkiye\'de çok rahatlar. Onları başka bir yere götürmek istediğimde, bu kararı verdiğimde onları ikna etmek konusunda bayağı güçlük yaşayacağım. Ama burada kalırsak Noah\'ın bir gün Beşiktaş forması giyen bir futbolcu olmasını isterim\" diye konuştu.

ULRİC SHANNON: \"KANADA İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUK MAÇI DÜZENLENEBİLİR\"

Atiba sayesinde Beşiktaş\'ın Kanada\'da da tanındığını belirten Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon: \"Ben Kanada\'nın Türkiye\'deki Başkonsolosu olarak buraya geldiğimden beri, futbol politikası hakkında tarafsızlığımı korumaya çalışıyorum. Ama artık bugün bu tarafsızlığımı bir kenara koydum ve üzerime Beşiktaş formasını giyerek, Beşiktaş\'a olan desteğimi açıkladım. Şimdiye kadar Beşiktaş ile Türkiye\'de çok iyi deneyimlerimiz oldu. Mesela geçtiğimiz Aralık ayında kırmızı-beyaz maçına katıldık. Vodafone Park\'ta onlara destek verdik. Biz sporun çok büyük bir kültürel değişim aracı olduğuna inanıyoruz ve bunu tek bir kulüp çatısı altında yapar mıyız, yapmaz mıyız bu konu hakkında bir şey söyleyemiyorum. Ancak spor dünyasının iyi bir kaynaştırıcı olduğunu düşünüyoruz. Kanadalı futbolcuların Türkiye\'ye gelip kültürel değişim maçı yapması, Kanada ile Türkiye\'nin ilişkisini artırması, dostluk maçı yapması bunlar tabii ki düşünülebilen şeyler. Hali hazırda tek bir kulüp etrafında değil, değişik opsiyonları bu konuda nasıl yaparız değerlendiriyoruz\" ifadelerini kullandı.

