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Spor

Atiba 'dalya' diyecek

Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncularından biri olan Atiba Hutchinson, Kayserispor maçında 100. kez siyah-beyazlı formayı giyecek

13 Ekim 2016 15:31

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor maçında görev alması halinde siyah-beyazlı formayla 100. lig mücadelesine çıkacak.

Atiba, takımının Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile yapacağı karşılaşmada forma giymesi halinde 100. maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlı takımdaki kariyerine 2013-2014 sezonunda başlayan Hutchinson, şu ana dek takımı adına 99 lig mücadelesine çıktı. 

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu dönemde takımının yaptığı 108 maçın sadece 9'unda sahada yer almadı.

 

Avrupa macerası İsveç'te başladı

 

Kariyerine ülkesinin Toronto Lynx takımında 2002'de başlayan tecrübeli futbolcu, bu ekipte sadece 4 karşılaşmada forma giydi. 2003'te İsveç'in Östers Kulübü'ne transfer olan Atiba Hutchinson, burada 24 karşılaşmada sahaya çıktı.

Futbol hayatını bir süre daha Avrupa'nın kuzey ülkelerinde sürdüren Hutchinson, 2004-2006'da Finlandiya'nın Helsingborgs formasını 49 karşılaşmada giydi. 2006'da Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer olan tecrübeli oyuncu, 139 karşılaşmanın ardından 2010'da Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinin kadrosuna dahil oldu.

İstikrarlı oyununu Hollanda da sürdüren Atiba Huthcinson, bu ülkede 80 karşılaşmada ter döktü. 2013'te Beşiktaş'a transfer olan Hutchinson, siyah-beyazlı formayla 99 lig maçının yanı sıra 7 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 20 Avrupa Kupası karşılaşmasında oynadı.

Kanada Milli Takımı formasını da 77 kez giyen 33 yaşındaki futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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