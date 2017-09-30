Atı sıcak ve susuzluktan ölen faytoncu intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, faytona koştuğu atının geçen ağustos ayında aşırı sıcak ve susuzluktan ölmesi sonucu bunalıma girdiği öne sürülen 46 yaşındaki Atilla Çılğı, evinin önündeki ağaca bağladığı iple yaşamına son verdi.

Tarihi Kaleiçi\'nde faytoncu, 2 çocuk babası Atilla Çılğı, 1 Ağustos\'ta 500 TL\'ye anlaştığı 5 turisti faytona alarak kent turuna çıktı. Işıklar Caddesi\'nden geçip Fevzi Çakmak Caddesi\'ne geldiğinde atın daha hızlı gitmesini isteyen faytoncu, iddiaya göre birkaç defa kırbaçla vurdu. Ancak at hızlanmak yerine bir anda yere yığıldı ve ağzından salya akmaya başladı. Çevredekiler ata yardım etmek için koştu. Ancak faytona bağlı at birkaç dakika içerisinde öldü. Ölen atın koşum takımlarını çözen Atilla Çılğı, yardım için çağırdığı başka bir arkadaşının faytonuna binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Atilla Çılğı\'ya, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü\'nce Hayvan Hakları ihlali sebebiyle 1092 TL ve Zabıta tembihnamesine göre ise 227 TL para cezası uygulandı.

\"BUNALIMA GİRDİ İNTİHAR ETTİ\" İDDİASI

Olayın etkisiyle bir süreden beri bunalımda olduğu iddia edilen Atilla Çılğı, bugün öğle saatlerinde oturduğu Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi\'ndeki evinin önünde bulunan dut ağacına bağladığı iple yaşamına son verdi. Yakınları tarafından bulunan Çılğı, ip kesilerek indirildi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Çılğı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Atilla Çılğı\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

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