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Atı, kamyonetin kasasına bağlayıp koşturdu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir atın, hareket halindeki kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulması büyük tepki çekti

24 Kasım 2018 21:57

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, bir atın, hareket halindeki kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulması büyük tepki çekti.
Örnekköy Mahallesi\'nde seyreden ve kasasında bir at bulunan kamyonetin arkasına, başka bir at boynundan iple bağlandı. Hareket halindeki kamyonetin kasasına bağlanarak koşturulan atı görenler, fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafları görenler, yaptıkları yorumlarda, hayvana eziyet çektirildiğini belirterek, sürücüye tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

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