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Spor

Athletic Bilbao'lu futbolculardan kanser hastası takım arkadaşlarına destek

22 yaşındaki İspanyol futbolcunun gelecek eylül ayından itibaren antrenmanlara çıkması bekleniyor

07 Temmuz 2017 18:48

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao takımındaki tüm futbolcular, testis kanseri tedavisi gören Yeray Alvarez'e saçlarını kazıtarak destek verdi.

NTVSpor'da yer alan habere göre; 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başlayan Athletic Bilbao'daki 27 futbolcu, kanser tedavisi gören takım arkadaşı Alvarez ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için saçlarını kazıtarak güzel bir jest yaptı. İspanyol kulübü de resmi sosyal paylaşım sitelerinde, Alvarez'i yanlarına alarak tüm takım saçları kazınmış halde kol kola çekilmiş bir fotoğrafı yayınlayarak, altına "seninleyiz" diye yazdı.

22 yaşındaki savunma oyuncusu Alvarez, 2016 aralık ayında testis kanseri teşhisiyle ameliyat geçirdikten sonra sezonun sonlarına doğru sahalara dönmüştü. Ancak geçtiğimiz haziran ayında hastalığının tekrarladığı ortaya çıkan Alvarez, kemoterapi tedavisine başladı. İspanyol futbolcunun, gelecek eylül ayından itibaren antrenmanlara çıkması öngörülüyor.

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