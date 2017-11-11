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Athena, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da sahneye çıkan rock müziği grubu Athena, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

11 Kasım 2017 04:17

Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'da sahneye çıkan rock müziği grubu Athena, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 
Bir alışveriş merkezindeki özel bir mekanda sahneye çıkan Athena grubu, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Coşkunun doruğa ulaştığı gecede Athena\'yı yaklaşık bin kişi dinledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Athena\'nın şarkılarına eşlik eden hayranları, ellerindeki cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirirken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.

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