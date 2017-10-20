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Spor

Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi

Mehmet DOĞANER/Erdemli-(MERSİN),(DHA)- MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde düzenlenen 'Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu

20 Ekim 2017 16:30

Mehmet DOĞANER/Erdemli-(MERSİN),(DHA)- MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde düzenlenen \'Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası\'nda ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun faaliyet programı içerisinde yer alan şampiyonanın final atışları, Erdemli Atış Poligonu\'nda yapıldı. Türkiye genelinden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupaları törenle verildi. Başarılı performansların yaşandığı şampiyonaya katılan teknik heyet ve sporculara teşekkür eden Federasyon İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, dereceye girenlerin kategorilerine göre milli takım seçmelerine alınacaklarını söyledi.

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