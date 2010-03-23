'Ateşli olan siyasi ortam alevlenecek'

T24- Anayasa değişiklik paketini Financial Times "Türkiye'de yargıçların gücünü frenleme hamlesi", Guardian ise 'İslami kökenli hükümetin laik yargıya karşı ilk salvo ateşi' olarak tanımladı.

Detayları dün açıklanan anayasa değişikliği paketi ile ilgili gelişmeler, dünya basını tarafından da takip ediliyor. Gazeteler, adalet ve kalkınma partisinin hazırladığı paketin, hükümetle laik seçkinler arasındaki çatışmayı artıracağı yorumunu yapıyor.. dünya basınına göre, "paket, zaten ateşli olan siyasi ortamı daha da alevlendirecek"..

İngiliz Guardian gazetesi konuyla ilgili haberinde, hükümetin siyasetçilere yargıç atama konusunda daha büyük bir güç veren ve parti kapatmayı zorlaştıran radikal bir anayasa reformu paketi açıkladığı belirtiliyor.Haberde değişiklik paketi, 'İslami kökenli hükümetin laik yargıyla arasında giderek büyüyen çatışmada açtığı ilk salvo ateşi' olarak tanımlanıyor.

AKP'li bakanların değişikliklere Avrupa Birliği üyeliği koşullarını gerekçe gösterdiğini yazan Guardian, üst düzey yargıçların değişiklikleri kınadığını ve yargı bağımsızlığını hedef aldığı görüşünde olduğunu söylüyor.

REFERANDUM KAMPANYASI SERT GEÇECEK





Gazete, muhalefet partilerinin değişikliklere karşı olduğunu söylediğini belirtiyor ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumda anayasa paketini referanduma götüreceğini açıkladığını hatırlatıyor. Guardian, referandum kampanyasının sert geçeceğini de kaydediyor.





'ORTAM ALEVLENECEK'





Financial Times'ın bu konuyla ilgil haberinin başlığı 'Türkiye'de yargıçların gücünü frenleme hamlesi' şeklinde.

Gazete, değişikliklerin AKP'nin en inatçı rakipleri olarak tanımladığı ordu ve yargının gücünü azaltacağını yazıyor.

Financial Times, onlarca subayın darbe suçlamasıyla gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra gelen bu değişiklik paketinin zaten ateşli olan siyasi ortamı daha da alevlendireceğini kaydediyor.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 'Hedefimiz, bu değişikliklerle kendi iktidarımızı güçlendirmek değildir. Bu anayasa değişikliklerinin hedefi halk egemenliğini her alanda tesis etmek ve halkın iktidarını güçlendirmektir.' sözlerini sayfalarına taşıyan gazete şöyle devam ediyor;

'Ancak değişiklikleri eleştirenler paketin başlıca amacının AKP'nin rakiplerini etkisiz hale getirmek olduğunu söylüyor. AKP iki yıl önce laikliğin altını oyma suçlamasıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ayrıca son haftalarda Yargıtay Başsavcısı'nın yeni bir kapatma davası hazırladığı yönündeki dedikodular duyuluyordu.'

Financial Times ayrıca, AKP'nin daha geniş bir destek alabilmek için pakete memurlara grev hakkı ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinin liderlerine yargı yolunun açılması gibi değişiklikleri de eklediğini belirtiyor.





YARGI VE ORDU ÜZERİNDE KONTROL ARTACAK





The Wall Street Journal ise konuyla ilgili haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Türk hükümeti, önerdiği değişiklikler ile keskin şekilde bölünmüş bu milletin güçler dengesini değiştirmeyi hedefliyor. 26 değişiklik maddesi ile ordu üzerindeki sivil kontrolü, yargı üzerindeki Cumhurbaşkanı ve parlamento kontrolü artacak."