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'Ateşkesten öte bir ateşkes'

Gazze’de taraflar arasında sağlanan ateşkes anlaşması saat 21.00’den itibaren yürürlüğe girdi

22 Kasım 2012 00:20

 

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Gazze’de sağlanan ateşkesi Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.
 
Konuyla ilgili iktidar partisinden ilk açıklamada AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’ten geldi.
 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile birlikte İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes arayışlarına destek vermek için Mısır'da bulunan Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede "Ateşkesten öte bir ateşkes" ifadesini kullandı.
 
Türkiye, Mısır ve Katar'ın çabalarıyla ateşkes için gereken ortamın oluşturulduğuna dikkat çeken Ömer Çelik, 8 gün süren saldırıların ardından sağlanan ateşkesle beraber, Gazze'ye dönük gayri insani engellerin kalkması yönünde de bir adım atıldığını söyledi.
 

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