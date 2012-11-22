'Ateşkesten memnunum ama başarı şansı az'

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu ancak başarıya oluşması konusunda fazla iyimser olmadığını söyledi.

D-8 Zirvesi için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail ile Hamas "ateşkesi" ile ilgili Pakistan televizyonuna konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ahmedinejad ancak ateşkesin başarıya ulaşması konusunda kuşkuları bulunduğunu belirtti.

"Gazze'deki zulüm Müslümanları birleştirmeli" diyen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail ve Hamas'ın imzaladığı "ateşkes"in başarıya ulaşması konusunda fazla iyimser olmadığını söyledi.

'Hamas'a askeri yardım yaptık'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze'ye askeri yardım gönderdiklerini açıklamıştı.

Laricani, "Hamas'ı ve Filistin halkını savunmaktan gurur duyuyoruz. Kendilerine hem mali hem de askeri yardım gönderdik" demişti.

İran Devrim Muhafızları komutanı General Muhammed Ali Caferi de Hamas’a sadece “füzelerin teknolojisini” verdiklerini söylemişti.

'Fecr 5 füzeleri gönderildi'

Gazze saldırısı başladıktan sonra İsrail, İran’ın Hamas’a "Fecr 5" füzeleri verdiğini öne sürmüş, Tahran ise bu iddiaları yalanlamıştı.