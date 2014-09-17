Ateşkesten bu yana ilk saldırı



Ortadoğu'da İsrail ile Filistin arasında yaklaşık üç hafta önce sağlanan ateşkesten bu yana Gazze'den İsrail'e ilk saldırının düzenlendiği bildirildi. İsrail ordusundan bir sözcü, salı akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine havan topu saldırısı düzenlendiğini kaydetti.

Ordu sözcüsü havan topunun Gazze kıyısındaki Filistin yerleşim yerlerine yakın İsrail'in bir köyünü isabet aldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildiriliyor.

Hamas İsrail'in saldırı haberinin ardından bir açıklama yaparak, havan topunun Gazze'den ateşlendiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürdü. Filistin tarafındaki grupların, İsrail ile sağlanan ateşkese uymak istedikleri belirtiliyor. Ancak çoğu zaman El Kaide ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı Filistinli küçük grupların Hamas'ın direktiflerine umyadığı haberlerine yer veriliyor.

İsrail, ateşkesin ardından bir kez daha kendisine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceği konusunda uyarmıştı. Gazze'de 50 gün süren karşılıklı saldırılarda Filistin bölgesinden İsrail'e 4 bin 500 saldırı düzenlendi, İsrail Gazze'deki 5 binin üzerinde hedefi vurdu. Saldırılarda 2 bin 100'ün üzerinde Filistinli, 67 israil askeri ve 6 İsrailli sivil hayatını kaybetti.