Ateşkesi, yemeğe çağrılmayan Türkiye gerçekleştirdi!

Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Feridun Sinirlioğlu, dün İstanbul Conrad Oteli'nde Gazze saldırıları ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin Hamas yanlısı bir tutum sergilemediğini ancak bir faktör olduğunu göz önüne alarak politika yaptığını anlatan Davutoğlu, "İsrail Başbakanı'nın Suriye-İsrail Barış Planı çerçevesinde Türkiye'de bulunduğu unutulmamalı. Bu endirekt görüşmeler durdurulmadı. Sadece askıya alındı. Türkiye hiçbir yerde etnik veya mezhep temelli bir karşı taraf algısı içinde olamaz" diye konuştu. 27 Aralık'tan 18 Ocak günü 02.00'ye kadar, yüz yüze ve telefon aracılığıyla ABD Başkanı Bush ve Avrupalı liderlerle sık sık telefonla görüşüldüğünü bildiren Davutoğlu, Türkiye'nin süreçte etkin rol oynadığını söyledi.



Gül bilerek gitti



Davutoğlu, "Çalışmaların sonucunda Hamas ateşkes için ikna edildi. Mısır'ın organizasyonu ile de Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya liderlerinin katıldığı Kahire Zirvesi'nden önce, Hamas'ın "özellikle" açıklama yapması sağlandı. Cumhurbaşkanı Gül, zirveye bunu bilerek gitti" diye konuştu. Davutoğlu durumu "Ateşkes sağlandıysa, bu Türkiye'nin sayesindedir" sözleriyle özetledi.