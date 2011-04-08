-ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ TEL AVİV (A.A) - 08.04.2011 - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Massam Tugayları'nın sorumluluğunu üstlendiği tanksavar füzesinin, İsrail'in güneyinde bir otobüste bulunan biri çocuk 2 kişiyi yaralaması üzerine İsrail uçak ve tanklarının akşama doğru Gazze Şeridi'ne yönelttiği bombardımanların ardından, Gazze'deki silahlı gruplar, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. İsrail'e saldırıları durdurma kararı alan grupların ateşkes uygulamasının, saat 23.00 itibarıyla uygulamaya konulduğu bildirildi. İsrail'in akşama doğru, Gazze Şeridi boyunca düzenlediği havadan ve karadan bombardımanlarda ise Filistinli kaynaklara göre 4'ü El Kassam Tugayları üyesi olmak üzere toplam 5 Filistinli hayatını kaybetti. Bombardımanlarda, 40'ın üzerinde Gazzeli'nin yaralandığı belirtildi. Gazze kaynaklarından verilen bilgiye göre, 4 Kassam Tugayları üyesi, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta tünel alanlarına yönelik bombardımanlarında hayatını kaybetti; 14'ü yaralandı. İsrail tanklarının Gazze'nin İsrail sınırına çok yakın mahallelerinden Secaiye'nin doğusuna açtıkları ateşte, bir evde 50 yaşında bir Filistinli hayatını kaybetmiş; biri çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Tankların Deyr El Balah ile El Bureyc mülteci kampları arasında kalan, bölgenin orta kesimlerini de bombaladığı ve burada aralarında çocuk yaştakiler ve sağlık görevlileri de dahil 18 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgenin kuzeyindeki Cebaliye'deki bombalamalar sırasında yaralananlar arasında bir basın mensubunun da bulunduğu bildirildi. İsrail uçakları, bölgede, İsrail'in güneyine yapılan saldırılardan sorumlu tutulan Hamas'ın bazı askeri eğitim alanları ile Hamas'a ait karakolları da bombaladı. Bu arada, Gazze'deki grupların İsrail'in güneyine Kassam roketi ve havan saldırılarına devam ettiği; 50'nin üzerinde saldırı düzenlendiği kaydedildi. Bombardımanların ardından Gazze'de toplanan Filistinli gruplar, İsrail'e ateşi durdurma kararı aldılar. Grupların ateşkes için anlaşmasında, bölgede fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın İçişleri Bakanlığının devreye girmesi etkin oldu. Gruplarla teker teker temasa geçen İçişleri Bakanlığının olumlu yanıtlar alması üzerine, gruplar bir toplantı yaparak ateşkesi değerlendirdi ve bu gece 23.00'ten itibaren uygulamaya konulması öngörüldü. Hamaslı yetkililer, "Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma amacıyla ve aynı zamanda Arap ve uluslararası unsurlarla da görüşülerek ateşkes kararı alındığını" vurguladılar. Almanya'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerekli şekilde davranacağını belirtmiş; Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Mısır'dan yaptığı açıklamada, Batılı ülkelere İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmaları için çağrıda bulunmuştu.