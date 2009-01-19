Ateşkes var ama dönecek ev yok

1300 ölü, 5 bin yaralı

Hamas'tan İsrail'e 1 hafta süre

26 bin evsiz, 2 milyar dolar zarar

Uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen 21 gün boyunca Gazze’nin altını üstüne getiren İsrail’in önceki gün ateşkes ilan etmesinin ardından Hamas ve diğer Filistinli gruplar da silahlarını susturma kararı aldı. İsrail askerleri mevzilerine geri çekilirken, Gazze’nin üzerindeki toz bulutları dağılınca yıkımın sanılandan çok daha korkunç bir boyutta olduğu da açık bir şekilde ortaya çıktı.Saldırıların başlamasıyla evlerinden kaçmak zorunda kalan binlerce Filistinli dönüş için yeniden yollara düştü. Ancak büyük çoğunluğunu kötü bir sürpriz bekliyordu. Evlerinin yerinde paramparça olmuş beton yığınlarıyla karşılaşan Filistinliler gözyaşlarına boğulurken yıkıntıların arasından en az 95 ceset daha çıkarıldı.Böylece saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 1300’e yükseldi. Ölenlerin 410’u çocuk, 108’i kadın ve 113’ü yaşlı. Yaralı sayısı 5 binden fazla. İsrail’in toplam kaybı ise üçü sivil 16 ölü oldu. Ancak ölü sayısının daha da artabileceği ifade ediliyor.İsrail’in dün sabah 02.00’den itibaren operasyonlarına son verdiğini açıklamasına rağmen sabah karşılıklı saldırılar yaşansa da, öğleden sonra Hamas diğer Filistinli gruplarla birlikte, ateşkes ilan etti.Mısır ile ateşkes koşullarını görüşmek için Kahire’de bulunan Hamas yetkililerinden Ayman Taha, “Hamas ve diğer gruplar Gazze’de yürürlüğe giren bir ateşkes ilan ettiler ve İsrail’e çekilmek için bir hafta verdiler” dedi.Hamas, ateşkes sırasında “halkın temel ihtiyaçlarını” karşılamak amacıyla İsrail’in sınır kapılarını açmasını da istedi. Örgütün bir yetkilisi, örgütün Suriye’deki kanadının da ateşkesi kabul ettiğini söyledi. İsrail ise Hamas’ın saldırılarının son bulduğu kesinleşene dek askerlerini çekmeyi gündeme almayacağını açıklamıştı.26 bin kişi evsiz, zarar 2 milyar dolar Gazze’de silahların susmasıyla birlikte korkunç bir tabloortaya çıktı. Bağımsız kuruluşların yaptıkları tahminlere göre, Gazze’de 20 bin bina saldırılardanzarar gördü. Bu miktar bölgedeki toplam yapıların yüzde 15’ine denk geliyor. Evsiz kalan Gazzelilerin sayısı 26 bin olarak tahmin ediliyor. Bu kişiler için BM’nin kurduğu 31 mülteci kampı var. Maddi zararla ilgili yapılan tahminler ise 1.5-2 milyar dolar arasında değişiyor. Saldırılar sonrası yüzde 42 olan işsizlik oranının da yüzde 60’a çıkması bekleniyor.