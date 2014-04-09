Ateşkes sürecinde ikinci saldırı



Ülkede beş yıldan uzun süredir ilk kez bu boyutta bir saldırı düzenleniyor. Sabah saatlerinde kalabalık bir pazar yerine konulan bombanın patlatılması sonucunda en az 24 kişi hayatını kaybederken 100 kişi yaralandı.

Bombanın bir meyve sandığının içine saklandığı belirtiliyor. Yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.

Pakistan Talibanı saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Pakistan Talibanı sözcüsü Şahidullah Şahid “Bunu adamlarımız yapmadı. Kınıyoruz. Sivillerin ölmesi olması son derece üzücü” dedi.

Saldırı, Pakistan Talibanı'nın geçen ayın başında ateşkes ilan etmesinin ardından başkent İslamabad'da düzenlenen ikinci saldırı oldu.

Pakistan Talibanı sözcüsü Şahid daha önce süresini bu perşembe gününe kadar uzattıklarını açıkladığı ateşkese bağlı kalacaklarını duyurdu.

Pakistan'da Başbakanı Navaz Şerif geçen yıldan beri aşırı İslamcılarla barış müzakereleri için çabalarını yoğunlaştırmıştı.