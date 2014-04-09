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Dünya
Deutsche Welle

Ateşkes sürecinde ikinci saldırı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Kalabalık bir pazar yerinde patlayan bomba çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

09 Nisan 2014 18:55


Ülkede beş yıldan uzun süredir ilk kez bu boyutta bir saldırı düzenleniyor. Sabah saatlerinde kalabalık bir pazar yerine konulan bombanın patlatılması sonucunda en az 24 kişi hayatını kaybederken 100 kişi yaralandı.

Bombanın bir meyve sandığının içine saklandığı belirtiliyor. Yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.

Pakistan Talibanı saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Pakistan Talibanı sözcüsü Şahidullah Şahid “Bunu adamlarımız yapmadı. Kınıyoruz. Sivillerin ölmesi olması son derece üzücü” dedi.

Saldırı, Pakistan Talibanı'nın geçen ayın başında ateşkes ilan etmesinin ardından başkent İslamabad'da düzenlenen ikinci saldırı oldu.

Pakistan Talibanı sözcüsü Şahid daha önce süresini bu perşembe gününe kadar uzattıklarını açıkladığı ateşkese bağlı kalacaklarını duyurdu.

Pakistan'da Başbakanı Navaz Şerif geçen yıldan beri aşırı İslamcılarla barış müzakereleri için çabalarını yoğunlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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