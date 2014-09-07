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Deutsche Welle

Ateşkes ihlal ediliyor

Ateşkes kararı alınmasına rağmen Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Uluslararası Af Örgütü ise tarafları savaş suçu işlemekle itham etti.

07 Eylül 2014 17:17


Ukrayna'nın doğusunda tarafların ateşkes kararını ihlal ettiği bildirildi. Görgü tanıkları, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kalesi Donetsk'teki havaalanında pazar sabahı patlamalar meydana geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu anlattı.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'da da çatışmalar yaşandığı, kentteki şiddet olaylarında bir kadının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Mariupol'daki yerel kaynaklar, Rusya yanlısı isyancıların dün gece bir kontrol noktasına ateş açtığı ve kadının da bu sırada vurulduğunu bildirdi. Çatışmada 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kiev hükümeti ve ayrılıkçılar cuma günü ateşkes konusunda anlaşmaya varmış ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Rusya lideri Vladimir Putin de cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Poroşenko telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı kalınması konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etmişti.

Yaptırımlar askıya alındı

Avrupa Birliği ülkeleri de cuma günü Rusya'ya karşı yaptırımların sertleştirilmesi kararı aldı.

Ancak Avrupa Birliği yetkilileri, ateşkese bağlı kalınması ve Moskova'nın birliklerini Ukrayna'dan geri çekmesi halinde, yaptırımların askıya alınabileceğini açıkladı. Moskova, Avrupa Birliği'ni karşı yaptırımlarla tehdit ediyor.

Af Örgütü'nden suçlama

Uluslararası Af Örgütü ise tarafları doğu Ukrayna'da savaş suçu işlemekle itham etti. Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "Bu savaşta tüm taraflar sivillerin hayatını gözardı ediyor ve uluslararası yükümlülüklerini de yerine getirmiyorlar" diye konuştu. Örgüt çalışanları, Ukrayna'nın doğusundaki insan hakları ihlallerini belgelerle bir rapor halinde kamuoyuna sundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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