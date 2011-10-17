Ateşkes için Esad'a 15 gün süre

T24 - Suriye'deki son durumu görüşmek üzere olağanüstü toplanan Arap Birliği dışişleri bakanları, ateşkes ilan edilmesi için Esad yönetimine 15 gün süre verdi.



Körfez İşbirliği Konseyi'nin Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine çağrısı ile toplanan Arap Birliği dışişleri bakanları Suriye'deki durumu görüşmek üzere Kahire'de bulunan Arap Birliği genel merkezinde bir araya geldi.



Körfez İşbirliği Konseyi'nin baskısına rağmen, 22 üyeli Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğini askıya almadı. Ancak Esad yönetiminin, halka karşı şiddeti durdurması için 15 gün süre verildi.

'Bize tarihi sorumluluk düşüyor'



Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Dönem Başkanı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jasım, Suriye'deki öldürme ve şiddet eylemlerinin tehlikeli bir seyir izlediğini söyledi. Bin Jasım Suriye halkının kanlarının dökülmesine son verilmesi ve sorunlara çözüm bulunması hususunda üzerlerinde tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.



Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ise, Suriye'deki gelişmelerin bölge ülkelerini olumsuz bir şekilde etkilediğini savunarak, Suriye'deki şiddet ve öldürme eylemlerinin geldiği noktada artık bu eylemlerin karşısında susmanın mümkün olmadığını belirtti.

'Siyasi çözüm umudu yok'



Üç ay önce Suriye'yi ziyaret ettiğini ve Suriye yönetimine ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Arabi, "Suriye ile ilgili endişelerimiz artıyor. Ülkede öldürme ve şiddet eylemleri tırmanırken, siyasi bir çözüm umudu halen görülmüyor" dedi.

Suriye: İsrail silahları kullanılıyor



Toplantıda Suriye heyetini temsil eden Büyükelçi Yusuf Ahmed ise, Suriye güvenlik güçlerine saldırıda bulunan silahlı kişilerden İsrail yapımı otomatik silahlar ele geçirdiklerini iddia etti. İsrail silahları ile Suriyelilerin öldürüldüğünü savunan Büyükelçi Ahmed, son bir ay içerisinde yüzlerce Suriye askeri ve polisinin silahlı saldırganlar tarafından katledildiğini ileri sürdü.



