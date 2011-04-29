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Dünya

ATEŞKES BOZULDU BANGKOK (A.A)

29 Nisan 2011 11:00

-ATEŞKES BOZULDU BANGKOK (A.A) - 29.04.2011 - Tayland ile Kamboçya arasında geçen hafta meydana gelen çatışmaların ardından önceki gün sağlanan ateşkes, bozuldu. Tayland ordu sözcüsü, gece yarısı iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır bölgesinde meydana gelen çatışmada 1 Taylandlı askerin öldüğünü, 4 askerin de yaralandığını belirtti. Tayland bölgesel ordu komutanı Thawatchat Samutsakorn basına yaptığı açıklamada, yaşanan 2  çatışmada silahlar ve el bombalarının kullanıldığını söyledi. Thawatchat, çatışmaları Kamboçya'nın başlattığını ileri sürdü. Tayland ile Kamboçya sınırındaki iki noktada bulunan tarihi tapınaklar nedeniyle geçen hafta başlayan çatışmalarda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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