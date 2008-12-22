Ateşkes bitti, İsrail’e roket yağdı

Roketlerden biri, İsrail’in Sderot kentindeki bir eve isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başka bir roket saldırısında Gazze yakınlarındaki İsrailli bir tarım işçisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Ateşkesin son ermesinin ardından yalnızca önceki gün İsrail’e 30 kadar roket ve havantopu atıldı. İsrail’in önceki gün Gazze Şeridi’ne düzenlediği füze saldırısında da 1 Filistinli öldü.İsrail yönetimi, ateşkesi sürdürmeye istekli olduğu, ancak saldırıların sürmesi halinde Gazze Şeridi’ne geniş bir operasyon yapabileceğinin sinyallerini verdi.