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Dünya

Ateşkes bitti, İsrail’e roket yağdı

İsrail ile Filistinli militanlar arasındaki ateşkesin geçen cuma bitmesinin ardından Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket yağdı

22 Aralık 2008 02:00

İsrail ile Filistinli militanlar arasındaki ateşkesin süresinin geçen cuma günü dolmasının ardından dün Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine, roket ve havantopu saldırıları düzenlendi.

Roketlerden biri, İsrail’in Sderot kentindeki bir eve isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başka bir roket saldırısında Gazze yakınlarındaki İsrailli bir tarım işçisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Ateşkesin son ermesinin ardından yalnızca önceki gün İsrail’e 30 kadar roket ve havantopu atıldı. İsrail’in önceki gün Gazze Şeridi’ne düzenlediği füze saldırısında da 1 Filistinli öldü.



İsrail yönetimi, ateşkesi sürdürmeye istekli olduğu, ancak saldırıların sürmesi halinde Gazze Şeridi’ne geniş bir operasyon yapabileceğinin sinyallerini verdi.

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