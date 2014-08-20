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Dünya

Ateşkes bitti Gazze'ye saldırılar başladı

Geçici ateşkesin bozulmasının aradınan İsrail ordusu Gazze'ye silahlı saldırılar düzenledi

20 Ağustos 2014 14:31

Gazze'den roket atıldığı iddiası üzerine İsrail ordusunun, yeniden başlattığı saldırılarda, dördü çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'de görevini fiili olarak sürdüren sağlık bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçici ateşkesin bozulmasının aradınan İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda, şimdiye kadar dördü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, yaşamını son yitirenlerle, İsrail'in 7 Temmuz'da Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 282'e yükseldiğini ifade etti.

Kudra, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'nin doğusunda yer alan Deyr el-Belh bölgesine saldırısında biri hamile kadın, üçü çocuk aynı aileden yedi kişinin öldüğünü, sekiz kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü ve yaralıların Şuheda el-Aksa (Aksa Şehitleri) Hastanesi'ne getirildiğini ifade eden Kudra, ölenlerin isimlerinin karnındaki bebeğiyle Nebile el-Luh (35), Rafet el-Luh (32), çocukları Mustafa, Ferah, Meysera ile Muhammed el-Luh (21) olduğunu söyledi.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmişti. Bir ayı aşkın süren saldırılardan sonra Mısır'da yürütülen müzakereler neticesinde varılan geçici ateşkes kararı, dün gece 00.01'de sona ermişti. Kahire'deki kalıcı ateşkes görüşmeleri sürerken, ateşkesin 24 saat daha uzatıldığı açıklanmıştı.

Gazze'den roket atıldığı iddiası üzerine İsrail ordusu, yeniden saldırmaya başlamış, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise İsrail'in iddialarını yalanlamıştı.

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