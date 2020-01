Ateşkes arasında Gazze'de ölü sayısı 1000'i geçti, enkaz şehir ortaya çıktı

İsrail’in 18 günlük operasyonunun ardından dün 12 saatlik ateşkesin ilan edildiği Gazze’de enkazın altından çıkarılanlarla birlikte can kaybı bini geçti. Ateşkes saatlerinde İsrail ile sınır olan Gazze’nin kuzeyindeki evlerine geri dönmelerine izin verilen Filistinliler, korkunç bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Gazze’de İsrail bombardımanının 18’inci gününde 12 saatlik geçici ateşkeste felaketin boyutları ortaya çıktı. Gazze’nin kuzeyinde Beyt Hanun, doğusunda Tıffah, Şicaiyye, Mansura, Cuhreddik, Zenne, Huzaa, Beni Süheyla ve Doğu Refah’taki görüntüler şok ediciydi. Tankların hedef aldığı bazı sokaklar yerle yeksan edilmişti. Sokaklarda at, eşek ve koyun cesetleri vardı.

Korkunç yıkım

Fehim Taştekin’in Hürriyet’teki haberine göre, sabah sekizde ateşkesin başlamasıyla evlerinde mahsur kalanlar sokağa çıkarken bölgeden ayrılmış olanlar da ölü ya da yaralılarına ulaşmak için mahallelerine döndü. Ağır ceset kokusunun yayıldığı yıkılmış binalar arasında ailelerin kendi çabaları dışında enkaz kaldırma ya da kurtarma çalışması yapılamazken, insanlar yıkıntılar arasında Gazze’de yokluğu çekilen mutfak tüpü, birkaç kap kaçak ve yataklarla ateşkes bitmeden bölgeden ayrıldı. Hayatta kalmış koyunlarıyla bölgeden çıkanlar da oldu.

İntifada gibi isyan

Şicaiyye’de konutların yanı sıra bombalanmış iki ambülans, eczane, cami, okul ve marketler dikkatimizi çekti. Şicaiyyeli 16 yaşında bir genç “Bizi her saat, her gün her hafta vuruyorlar. Susuyoruz, konuşamıyoruz, dünya bizi umursamıyor” diye isyan ederken Mansura’da 50 yaşlarında bir adam “Üç evimi yıktılar, bir dönümlük zeytinliğimi yaktılar” dedi.

İsrail Savunma Bakanlığı, insanlara evlerine dönmeleri uyarısı yaparken belli yerlerde sivillere, gazetecilere ve ambülanslara ateş açıldığı yönünde haberler geldi. Biz de Mansura’da yüksek bir yerden yerle bir olmuş bölgeyi görüntülemek isterken çöken binaların kapattığı sokağın sonunda çalışmaya başlayıp namlusunu bize doğrultan bir tank nedeniyle hızlıca bölgeden uzaklaştık.

Ateşkes öncesi saldırı

Ateşkesin başlamasına az bir zaman kala ise Huzaa’da bir bombardımanda Neccar ailesinden 18 kişi öldü. Önceki gece İsrail’in ateşkesi kabul ettiği saatlerde Beyt Hanun’da bir hastanenin acil ve kadın-çocuk yoğun bakım ünitesi 4 top mermisiyle vuruldu, 60 kişi yaralandı. Gazze’nin merkezinde Şicaiyye’den kaçan 2 bin insanın bahçesinde yatıp kalktığı Şifa Hastanesi’nin batı kapısında bir araç insansız uçak roketiyle vuruldu. Hastanenin duvarı yıkıldı, yaralananlar oldu. Garara’da bir ambülans şoförü keskin nişancı ateşiyle öldürülürken Şeyh Rıdvan’da ambülansı hedef alan bombardımanda bir cankurtaran yaşamını yitirdi.

Can kaybı bini geçti

Ateşkes saatlerinde Filistinliler, operasyon sırasında kapalı olan mahallelerine koştu. Enkaz altından çıkarılanlarla birlikte can kaybı bini geçti. BM’ye göre şimdiye kadar Gazze’de 6713 ev bombalandı. Bunların 3333’ü ya tamamen yıkıldı ya da oturulamayacak kadar hasar gördü. Bombardımandan 120 okul, 18 sağlık kuruluşu zarar gördü. 1.8 milyonluk Gazze’de 1.2 milyon insanın suya erişimi yok. Halkın yüzde 80’i ise günde en fazla 4 saat elektrik alıyor.