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Dünya

''ATEŞ BOĞAZI'' YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ BANOS (A.A)

05 Aralık 2010 09:52

-''ATEŞ BOĞAZI'' YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ BANOS (A.A) - 05.12.2010 - Ekvador'un iç kesiminde bulunan ve Ekvador dilinde ''ateş boğazı'' anlamına gelen Tungurahua yanardağının faaliyete geçerek havaya gaz, kaya ve volkanik kül püsürttüğü bildirildi. Yetkililer, faaliyete geçen yanardağın 8 kilometre içindeki bölgede yaşayan halkın tahliye edildiğini belirtti. Başkent Quito'nun 130 kilometre güneydoğusunda yeralan yanardağ, 1999 yılından itibaren bölgede kaydedilen sismik faaliyetin ardından aralıklarla etkinleşiyor. Yetkililer, Ekvador'daki 8 faal yanardağdan biri olan 5 bin 20 metre yüksekliğindeki Tungurahua yanardağının faaliyetinin 5 saat sonra dindiğini kaydetti.

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