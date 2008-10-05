Ateistlerden Bush'a dava

ABD'li ateistler, mayısın ilk perşembesinin Ulusal Dua Günü olması nedeniyle Bush'a dava açtı.



ABD’deki en büyük ateist-agnostik örgütü Dinden Özgürlük Vakfı, mayısın ilk perşembesinin Ulusal Dua Günü olarak kutlanması yasası nedeniyle Başkan George W. Bush ve federal yetkililer aleyhine dava açtı.

Başkanın Amerikalıları duaya çağırarak yetkilileri dini destekten men eden anayasayı çiğnediğini savunan vakıf, dua gününün inançlı olmayanlar için düşmanca atmosfer yarattığını vedışlanmış hissetmelerine yol açtığını belirtti. Davalılar listesinde dua çağrısı yapan 50 validen biri olan Wisconsin Valisi Jim Doyle, Ulusal Dua Günü Görev Gücü Başkanı Shirley Dobson ve Beyaz Saray Basın Sekreteri Dana Perino da var. Ancak Dua Günü 1775’te Kongre kararıyla ilan edilmişti.





